Шведы опасаются, что обстановка накалится со сменой власти в США

Джо Байден, который на днях официально станет новым президентом Штатов, еще ожесточеннее будет бороться с "Северным потоком – 2", дабы вытеснить Россию с мирового рынка и продвинуть американский сжиженный природный газ. Такими опасениями поделились журналисты шведской газеты Svenska Dagbladet.



Как пишет издание, не исключена газовая война из-за российского трубопровода. В статье упоминаются давние слова Байдена, который в бытность вице-президентом предостерегал Европу – мол, она усугубит свою зависимость от России, соблазнившись на поставки газа, отмечает URA.RU.

При этом журналисты отметили, что свою позицию по этому вопросу Швеция обозначило уже давно. Власти страны еще летом 2018 года одобрили прокладку труб "Северного потока – 2" через экономическую зону. При этом санкции США против компаний, задействованных в реализации проекта, вызвали раскол в Евросоюзе. Политические споры вспыхивают постоянно. Авторы статьи добавили, что несмотря на непростую ситуацию, на поддержку немцев российская сторона может рассчитывать.

Ранее эксперт назвал сроки, когда по "Северному потоку – 2" пустят газ.