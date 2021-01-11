Украинский эксперт обрек Россию на скорое уничтожение

Украинский эксперт обрек Россию на скорое уничтожение
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Существование страны ограничится несколькими годами, считает спикер

Руководитель американского фонда Stop Inform Terror Герман Обухов выразил уверенность в скором прекращении существования России как государства. По словам эксперта, крах Российской Федерации произойдет уже к 2024 году.

Обухов провел параллель с распадом Советского Союза, заявив о том, что последним лидером социалистического государства был Михаил Горбачев, после которого президентом новой страны стал Борис Ельцин.

"Еще три года – и Россию ждет крах", – выразил уверенность деятель, громогласное заявление которого широко растиражировали украинские СМИ.

До 2024 года, уверен Обухов, основные внутригосударственные процессы России будут проходить "по инерции". А у действующего президента Владимира Путина отсутствует преемник.

"Когда рассыплется Россия, о каких преемниках можно говорить?" – считает Обухов.

При этом, считает глава американского фонда, глава РФ вовсе не является "диктатором", вопреки многочисленным заявлениям антироссийских медиа, а лишь занимает верховенствующее положение в пределах окружения, с которым вынужден считаться, о чем Обухов заявил в эфире Obozrevatel.TV.

Ранее президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая заявила, что Запад потерпел ряд неудач в попытках создания нестабильности на постсоветском пространстве.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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эксперты ИЗ УСРАИНЫ ОБКУРЯТСЯ И ДАЮТ ПРОГНОЗ О РОССИИ - ВПРОЧЕМ КАК И НЫНЕШНЯЯ ПРОДАЖНАЯ ИХ ВЛАСТЬ ТОЖЕ НАКУРЯТСЯ ЧЕМ ТО И ПОБЕЖДАЮТ РОССИЮ
Гость
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Какие они надежды на эту спящую шпалу возводят, аж смешно. Да он через неделю после того как его закончат накачивать этой дрянью спросит " А что такое "The Ukraine"? "
Гость
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Ну и припев 100500 раз:

Остаточно прощевай, прощевай, прощевай,
Гость
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Хоть один раз написали толковые мысли.
Значит вы россияне ещё не совсем потеряные.
Так и в самой России все нормальные люди так думают. "Еще три года – и Россию ждет крах"
Первым примет присягу на верность Эрдогану Кадыров.
Он к этому готовился создавая в Чечне свои институты власти, в том числе и чеченскую армию.
У него выхода другого нет, его уничтожат фсбшные утырки.
Гость
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сладкий сон каклов
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