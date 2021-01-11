Американский лидер лишь ухудшил отношения с Москвой, уверен ведущий

Утверждения о выгоде кандидатуры Дональда Трампа в качестве президента США для России не имеют под собой оснований. Республиканец за четырехлетний срок не смог сделать ничего для подтверждения таких заявлений, выразил мнение журналист Владимир Познер.

Несмотря на слова о Трампа желании наладить отношения с Москвой, за подписью республиканца утверждено множество санкционных мер против России, а также выход Соединенных Штатов из договора ПРО, добавил ведущий.

При этом Познер отверг заявления о фальсификации прошедшей избирательной кампании в США, заявив, что выстроенная в Штатах избирательная система исключает подобный сценарий. А в ходе перерасчета выяснилось, что демократы одержали победу даже в "спорных штатах".

Журналист также прокомментировал блокировку страниц действующего президента США в социальных сетях. По словам Познера, о формальном нарушении прав американского лидера говорить не приходится, так как в соответствии с американским законодательством государство не может оказывать препятствование свободе слова. Однако на частных лиц, которые владеют соцсетями, подобный запрет не налагается, передает "Познер Online".

Недавние беспорядки в Капитолии, считает ведущий, подрывают репутацию Штатов, равно как и грозят стабильности американского государства. Происходящие события свидетельствуют о внутриамериканском расколе. А отсутствие грамотных шагов со стороны Байдена приведет к развалу Соединенных Штатов.

Ранее Познер выразил согласие со словами президента РФ Владимира Путина о том, что Штаты ответственны за плохие отношения с Москвой.