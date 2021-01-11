Президента Украины предостерегли от необдуманных шагов

Рейтинг главы Незалежной Владимира Зеленского падает, при этом окружают его непрофессиональные лица. В такой ситуации он способен натворить глупостей, считает украинский политический обозреватель Вячеслав Пиховшек.

Он напомнил, что в конце 2020 г. Зеленский и его команда много говорили о новом плане по урегулированию в Донбассе. Однако реакция на эту инициативу как со стороны Донецка и Луганска, так и со стороны участников "нормандского формата" была "сдержанной". Это означает, что данный "мирный план" на самом деле лишь имитирует бурную деятельность украинских властей и не несет надежды на подвижки в урегулировании в 2021 году, считает Пиховшек.

Проблема в том, что Зеленского окружают непрофессиональные люди. Например, советник главы его офиса Михаил Подоляк – гинеколог по образованию. Но он достаточно авантюрен, чтобы подать президенту идею, как удержаться у власти – устроить досрочные выборы и перед этим резко повысить рейтинг, неожиданно отправившись в Донбасс.

"Такой авантюрный шаг – сесть в вертолет и лететь в Донецк, вести там переговоры",

– высказался Пиховшек в эфире NewsOne. По его мнению, Зеленский в момент безысходности вполне может так сделать, ведь он не раз уже поступал эмоционально, но глупо. В частности, когда решил разогнать Конституционный суд. Но пользы стране это не принесет. По крайней мере, долгосрочный мир с Донбассом таким путем точно не установить, уверен обозреватель.

Ранее Зеленский отстранил от работы главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Однако по закону глава государства не мог этого сделать. За такое самоуправство лидеру Незалежной может грозить импичмент.