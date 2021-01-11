Зеленский лишил Украину надежды на будущее

Зеленский лишил Украину надежды на будущее
Владимир Зеленский. Фото: Damian Klamka/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Бывший шоумен быстро вписался с действующую систему, против которой изначально выступал

У украинцев и американцев могла быть схожая судьба: оба народа выбрали президентами людей, далеких от политики, чтобы разрушить сложившие коррупционные связи во власти. Но если Дональд Трамп был верен своим обещаниям до конца, то Владимир Зеленский обманул избирателей и лишил страну будущего. Такое мнение озвучил украинский политолог Андрей Головачев.

По его словам, украинцы, уставшие от коррумпированных политиков, "поверили в честность намерений Зеленского", однако он быстро "опустил крылья" и "вписался в клановую систему", пишет РИА ФАН.

"Зеленский обманул украинцев и лишил их всяких надежд. Два шоумена – две разные судьбы. Один – смелый и непреклонный боец, другой - трусливый и мелкий оппортунист",

– сравнил политолог президентов США и Украины.

Ранее украинский аналитик предупредил, что главу Незалежной окружают непрофессиональные люди, которые склонны к глупым авантюрам и подталкивают к необдуманным шагам президента.

По данным СМИ, в новогоднюю ночь поздравление президента РФ Владимира Путина украинцы смотрели больше, чем обращение своего лидера.

Николай ВИКТОРОВ

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