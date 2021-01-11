Лукашенко сделал Латвии недвусмысленное предупреждение

Лукашенко сделал Латвии недвусмысленное предупреждение
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спортивный праздник состоится и без Риги

Латвия может отказаться проводить чемпионат мира по хоккею совместно с Белоруссией. В таком случае Минск проведет его самостоятельно, и это будет лучший чемпионат в истории. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем в понедельник, 11 января.

По плану, чемпионат мира по хоккею в 2021 г. должен проходить с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Однако власти Латвии высказались против проведения турнира в Белоруссии в связи со сложившейся там политической обстановкой после августовских выборов. Эту точку зрения поддержали и некоторые другие страны-участницы IIHF. Как отметил Фазель, на Федерацию сейчас "оказывается очень большое давление".

По словам Лукашенко, решение сейчас за IIHF: если она выстоит против "несправедливого давления", республика организует отличные соревнования, не важно, с Латвией или без.  

"Если Латвия откажется – мы проведем чемпионат мира в Беларуси, и это будет лучший чемпионат мира в истории",

– предупредил Лукашенко.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что вместо Белоруссии ЧМ-2021 по хоккею может принять Россия.

Николай ВИКТОРОВ

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