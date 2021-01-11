Дальнейшее урегулирование в Карабахе обсудили в Москве

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян собрались в понедельник, 11 января, в Москве, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе.

О том, насколько в регионе напряженная ситуация, можно судить по сухому "Здрасьте", которым ограничились при встрече в Кремле Пашинян и Алиев. В кабинет они вошли из разных дверей, руки друг другу они не подали, хотя с Путиным оба обменялись теплым рукопожатием.

Российский лидер поблагодарил коллег за визит и отметил, что соглашение по Карабаху, которого они вместе достигли в ночь с 9 на 10 ноября, последовательно реализуется. По данным Путина, ситуацию в регионе сейчас можно назвать спокойной. Пришло время подумать о "всеобъемлющем решении" застарелого конфликта.

В частности, лидеры намерены обсудить детали деятельности российских миротворцев в регионе, охрану культурных объектов, уточнить демаркационные линии и найти решение гуманитарных вопросов, передает РИА "Новости".

Решено, что проблемами восстановления в Карабахе займется трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана.

Баку и Ереван при посредничестве Москвы в ноябре 2020 г. подписали соглашение, согласно которому стороны обязуются прекратить военные действия в Нагорном Карабахе, остаться на занятых позициях, обменяться пленными и выработать дальнейшие шаги по укреплению мира в регионе. В Азербайджане это соглашение расценили как победу над Арменией. В Ереване начались акции протеста против подписавшего документ Пашиняна.