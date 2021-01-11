Азаров сравнил события на Майдане с захватом американского Капитолия

Четвертый президент Украины Виктор Янукович вынужден был бежать из страны на фоне массовых протестов в 2014 г., поскольку подозревал, что для него "революция гидности" может закончиться летальным исходом. Об этом рассказал в интервью украинскому изданию "Страна" бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.

По его словам, решение вывезти экс-лидера нации в его резиденцию в Межигорье было отклонено после информации службы безопасности президента о приближении к поселку, где проживал глава государства, специально подготовленной группы людей, в задачу которой входило физическое устранение Януковича.

Азаров отметил, что охрана резиденции была достаточно серьезной и вооруженной. Она могла оказать сильное сопротивлении, при этом погибло бы много людей, гораздо больше, чем на Майдане. Виктор Федорович хорошо осознавал подобный исход противостояния и решил эвакуироваться в Харьков, пояснил экс-глава кабмина.

Уже тогда стало понятно, что власть перешла в руки руководителей госпереворота, в короткие сроки прошли назначения на ответственные посты, в том числе силовых структур.



"Сразу же пошли команды в областные управления, местные руководители заколебались. И сразу же были высланы отряды в Харьков, в Донецк, задача которых была уничтожить Януковича", – сказал Азаров.

Он считает, что после этого Виктор Федорович начал метаться в поисках, куда же выехать дальше. В итоге бывший президент направился сначала в Донецк, а затем и в Крым, откуда его вывезли в Россию. Азаров убежден, что если бы Янукович принял достаточно жесткие меры для защиты своих конституционных прав в качестве главы государства, то госпереворота удалось бы избежать.



В качестве примера того, как необходимо действовать в условиях политического кризиса, он обратил внимание на недавний захват американскими протестующими Капитолия, который ныне обнесен "крепостной стеной". Бывший руководитель правительства не понимает, что же им мешало в 2014 г. сделать то же самое, вместо того, чтобы вести "беспрерывные пустые переговоры" с протестующими.

Напомним, революционная ситуация в США назрела 6 января в день, когда сенаторы собрались в конгрессе для подведения итогов президентских выборов. Тогда сторонники действующего главы государства Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили там погром. В результате столкновений с силовиками есть погибшие и пострадавшие.

