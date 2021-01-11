Пашинян объявил конфликт в Карабахе незаконченным

Москва, Ереван и Баку подписали совместное заявление о развитии НКР

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха еще не закончен. Об этом он сообщил по итогам трехсторонних переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Встреча лидеров государств продлилась около четырех часов, сообщает РИА "Новости". По словам Пашиняна, еще предстоит определить статус Карабаха.

"Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности, по этому вопросу", – сказал ереванский гость.

В свою очередь, российский лидер сообщил, что по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном подписано совместное заявление о развитии Карабаха. Путин назвал встречу "исключительно важной и полезной". В ближайшее время вице-премьеры Армении, Азербайджана и РФ представят планы по развитию спорного региона.

Алиев также позитивно оценил сегодняшнюю встречу в Москве. Стороны настроены на то, чтобы "подвести черту под теми действиями", которые были осуществлены в сентябре-ноябре 2020 года, подчеркнул азербайджанский президент.



Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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