Почему Трампу объявляют досрочный импичмент: объяснение

После произошедшего в Капитолии американского лидера хотят лишить президентского кресла до инаугурации Байдена

Палата представителей США опубликовала текст резолюции об импичменте Дональда Трампа в ближайшее время. Подобное решение в отношении действующего президента намереваются принять из-за штурма его сторонников Капитолия 6 января.

Напомним, несколько дней назад заседание по подведению итогов президентской гонки было сорвано из-за ворвавшихся в здание сторонников Дональда Трампа. На такое действие они пошли после того, как лидер раскритиковал в своем "Твиттере" заявление Майка Пенса по поводу претензий нескольких сенаторов об итогах выборов.

После этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала президента очень опасным человеком, который не может возглавлять страну. Она потребовала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.

В опубликованной резолюции указывается, что глава США подверг риску безопасность страны, а также поставил "под угрозу целостность демократической системы" и тем самым продемонстрировал, что "останется угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции", если продолжит занимать свой пост. Документ опубликовало CNN.

Подобное решение группа законодателей от Демократической партии намерена вынести на рассмотрение 11 января. В случае, если Трампа действительно отстранят от должности президента США досрочно, то он больше не сможет занимать президентский пост: участвовать в будущих выборах ему будет запрещено.

Инаугурация Байдена, если Трампа не отстранят от президентства, должна состояться 20 января.