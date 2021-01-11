Киев втягивает Запад в авантюру по "возвращению" Крыма - СМИ

Киев втягивает Запад в авантюру по "возвращению" Крыма - СМИ
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Незалежной советуют властям сначала разобраться с Донбассом

Власти Украины ежедневной мантрой о "Крымской платформе", которую они стремятся запустить как можно скорее, хотят вовлечь в свою авантюру по "возвращению" российского региона под юрисдикцию Киева США, ООН и даже почему-то Швейцарию и Молдову. Об этом пишет издание RuBaltic.

Отмечается, что "отцом" создания платформы считается нынешний министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. Его инициативу поддерживают в Верховной раде и сам глава государства Владимир Зеленский.

В начале декабря пан Кулеба объявил пять приоритетных направлений в "работе" с Крымом. Одним из них стало сохранение антироссийских санкций.

Новый прожект киевского режима является лишь громким пиар-проектом, считает украинский политолог Никита Трачук.

"Пока есть сильная путинская Россия, вопрос о возвращении полуострова является закрытым", – цитирует издание эксперта.

По его мнению, актуализация идеи платформы играет на руку определенным политическим игрокам внутри соборной и вне ее пределов, но по сути представляет собой лишь "говорильню". Он предложил властям разобраться пока с ситуацией вокруг Донбасса.

А вот киевский аналитик Алексей Бебель предположил, что Незалежная неоднократно будет поднимать тему Крыма и искать союзников. В данном случае неважно, каким станет партнер – ситуативным или постоянным и надежным.

Накануне пан Кулеба в очередном интервью разродился новым утверждением. По его мнению, Крым превратился для России "открытой раной". К такому выводу он пришел, изучая реакцию Москвы на создание платформы.

"Мы хорошо насыпали соли на нее (рану), и я этим доволен", – заявил министр "Обозревателю".

Кроме того, шеф украинской дипломатии пригласил РФ приехать в Киев и обсудить в рамках платформы "модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь".

Ранее в декабре Москва ответила пану Кулебе на его мечты об установке на полуострове жовто-блакитного флага.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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С конца 18 века и по 1954 год, Крым был русским. Затем в 1954 году Крым передали в административное управление УССР, но не в собственность, и Крым по прежнему принадлежал СССР, где правила Москва. Киев был в подчинении Москвы, а Украина не была отдельной страной. Т.е. Крым по прежнему оставался в СССР, а не в государстве Украина.В 2014 РФ вернула Крым после 60 лет, из них 30 лет иностранного правления, но и то, только после всекрымсого референдума, где жители Крыма пожелали воссоединения с РФ. Вопрос закрыт. Хохолики бы лучше обдумали передачу Новороссии, можно и Одесской области назад в РФ.
Гость
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Гость
Без блока НАТО Крым не вернуть
Да и с блоком в ж**е - тоже не вернуть.
Гость
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СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим !
Это только начало. Но будет жарко.У рос. оккупанта будет земля гореть под ногами. Поддадут в <цензура> скипидара и бкдет он бежать через свой мост, что искры будут лететь из под ног. Рос. оккупант должен понимать что он оккупант, что воровать чужую землю это подлость.
Давай, сссуууккка, ждем тебя на фронте. Там твой пердак пуля навеки успокоит, ссссыыыкккло диванное.
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим !
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Это только начало. Но будет жарко.У рос. оккупанта будет земля гореть под ногами. Поддадут в <цензура> скипидара и бкдет он бежать через свой мост, что искры будут лететь из под ног. Рос. оккупант должен понимать что он оккупант, что воровать чужую землю это подлость.
Гость
Ответить
Без блока НАТО Крым не вернуть
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