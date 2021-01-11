Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Только не доллар: россиянам дали совет о хранении сбережений
Вооруженные акции протеста запланированы во всех штатах США, начиная с текущей недели до дня инаугурации нового президента Джо Байдена. Об этом сегодня сообщил журналист телеканала ABC News Аарон Катерский со ссылкой на внутренний документ ФБР.
По данным бюро расследований, с 16 января как минимум до 20 января такие акции должны пройти у заксобраний всех 50 штатов, а также у Капитолия с 17 января до 20 января. Силовикам стало известно, что одна из групп вооруженных людей планирует направиться в Вашингтон 16 января, написал журналист в своем "Твиттере".
Ранее 6 января во время заседания конгресса по итогам выборов президента США в Капитолий ворвались манифестанты – сторонники действующего главы государства Дональда Трампа. В ходе беспорядков
полиция Капитолия смертельно ранила активистку, ветерана ВВС США
Эшли Бэббитт.
Дальнейшее урегулирование в Карабахе обсудили в Москве
Бывший донецкий шахтер утверждает, что видел атаку истребителя на пассажирский борт