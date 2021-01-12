Россия ответила на приглашение США посетить инаугурацию Байдена

Россия ответила на приглашение США посетить инаугурацию Байдена
Джо Байден. Фото: Biden Transition TV via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Несмотря на сокращение состава приглашенных лиц, американцы позвали на мероприятие представителя от Москвы

Соединенные Штаты выступили с предложением к России принять участие в торжественной церемонии инаугурации Джо Байдена. В российской дипмиссии в Вашингтоне прокомментировали приглашение.

Как рассказал представитель посольства РИА "Новости", для участия в инаугурации планируют отправить российского посла в США Анатолия Антонова.

Будут ли в этом году принимать участие иностранные послы в торжестве было неясно до последнего. Сперва на инаугурацию собирались допустить лишь членов конгресса и их гостей – число человек не должно было превысить 1100, отмечает телеканал "360". Мероприятие намечено на 20 января в случае, если Дональд Трамп не покинет президентский пост досрочно.

Ранее, как напоминает "МИР24", Дмитрий Песков сообщал, что Антонов может присутствовать на инаугурации Джо Байдена. При этом, по его словам, как таковое представительство других стран на данном мероприятии не предусмотрено.

После инцидента в Капитолии, произошедшего 6 января, демократы планируют объявить Трампу импичмент. Его обвиняют в подстрекательстве народа к насильственным действиям, которые поставили "под угрозу целостность демократической системы" Штатов.

Евгения НАГОРСКАЯ

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