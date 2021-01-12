В России заявили о провале саммита Украины по возвращению Крыма

В России заявили о провале саммита Украины по возвращению Крыма
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
На полуострове посоветовали Киеву подумать о спасении граждан страны от коронавируса

В Крыму ответили на приглашение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы поучаствовать в саммите по возвращению региона. Подобные мероприятия "бесперспективны и обречены на провал", сказал представитель Крымской республики в российском парламенте Михаил Шеремет.   

Он напомнил, что вопрос о полуострове закрыт навсегда. А также, назвав подобное невозможным, отметил, что в Незалежной это понимают, однако по-прежнему говорят, что является напрасной тратой времени и денег граждан. Средства, по мнению парламентария, нужно расходовать не на "бредовые" идеи, а на покупку вакцины, чтобы защитить население от смертоносной инфекции. 

Затеям Киева не дано осуществиться. Москва не собирается обсуждать статус российского Крыма, добавил сенатор от Крыма Сергей Цеков. И посоветовал  делегации Украины приехать в Россию для решения вопроса о восстановлении отношений между двумя странами.

Альтернативу проведению мероприятия по так называемой "Крымской платформе" предложил и глава комитета парламента полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Киеву хорошо бы " стоит посвятить мероприятие обсуждению водной блокады Крыма" и привлечь виновных в этом к ответственности, подчеркнул он, цитирует РИА "Новости".

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба позвал Россию на международный саммит по Крыму. Его планируют провести в мае в Киеве. Глава МИД Нензалежной сообщил также, что туда же  приглашены делегации США, Турции, Германии, Франции, Великобритании и других стран, напоминает телеканал "360".

Накануне стало известно о потугах  Киева втянуть Запад в авантюру по "возвращению" полуострова. К этому стараются привлечь США, ООН и даже почему-то Швейцарию и Молдавию.

До этого главе МИД Незалежной подобрали место для установки украинского флага вместо Крыма. Таковым назвали собственный балкон Дмитрия Кулебы.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Ответить
Гость из Крыма
Что, хохол на боевом диване, завидки берут на жизнь народа в Российским Крыму? Или хочешь, что крымчане выживали, как в хохлостане? За такую жизнь своему Зе предъяву выкатывайте, Россия тут не при чем.
Вас российских оккупантов надо судить, только зато что за время оккупации вы полностью осушили Крым.
И теперь над Крымом нависла экологическая катастрофа.
С вас козломордых уже весь мир смеётся, когда вы в ООН пытаетесь предъявить Украине претензию по поводу подачи воды в Крым.
За эту экологическую катастрофу также как за оккупацию Крыма придётся расхлёбываться вам, вашим детям. вашим внукам и выплачивать репарации Украинскому государству так как это делала Германия за свои преступления во 2 мировой войне!
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Ответить
Гость
Где факты? давай пруфы, где официально подтверждено все насраное тобой здесь в комментах. Можешь только выблевывать свои больные <цензура>.
<цензура> будешь ты в свои штаны на скамье подсудимых в ГААГСКОМ требунале.
Или когда против России введут полное ембарго на продажу углеводородов и отключат SWIFT.
Гость
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
<цензура> будешь ты в свои штаны на скамье подсудимых в ГААГСКОМ требунале.
Или когда против России введут полное ембарго на продажу углеводородов и отключат SWIFT.
Опять несбыточные мечты, когда нечем отвечать переходишь на личности, обычная тактика имбицылов подобных тебе
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Ответить
Гость
Где факты? давай пруфы, где официально подтверждено все насраное тобой здесь в комментах. Можешь только выблевывать свои больные <цензура>.
<цензура> будешь ты в свои штаны на скамье подсудимых в ГААГСКОМ требунале.
Или когда против России введут полное ембарго на продажу углеводородов и отключат SWIFT.
Гость из Крыма
Ответить
Гость
Крым это Украина и так будет всегда
Что хохлы, за 30 лет не все разворовали? Еще хочется?
Гость
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
А питерскому плешивому бункерному аферисту и его кремлёвских авнтюристов и прочей нечести в России надо как то оправдывать свое преступление против Украины
Советы будет давать на скамье подсудимых в ГААГСКОМ требунале и также бормотать себе под нос, что украденное он не отдаст.
Авантюрой было ваше воровство Крыма, авантюрой была геббельсовская пропаганда фсбшного быдла на територии украинского Крыма и запудревание мозгов крымчанам, которые сейчас в условиях тотальной засухи плюются и локти кусают по поводу "крымской весны 2014".
Так поступает БЫДЛО, так поступила Россия!
Где факты? давай пруфы, где официально подтверждено все насраное тобой здесь в комментах. Можешь только выблевывать свои больные <цензура>.
Гость из Крыма
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
А питерскому плешивому бункерному аферисту и его кремлёвских авнтюристов и прочей нечести в России надо как то оправдывать свое преступление против Украины
Советы будет давать на скамье подсудимых в ГААГСКОМ требунале и также бормотать себе под нос, что украденное он не отдаст.
Авантюрой было ваше воровство Крыма, авантюрой была геббельсовская пропаганда фсбшного быдла на територии украинского Крыма и запудревание мозгов крымчанам, которые сейчас в условиях тотальной засухи плюются и локти кусают по поводу "крымской весны 2014".
Так поступает БЫДЛО, так поступила Россия!
Что, хохол на боевом диване, завидки берут на жизнь народа в Российским Крыму? Или хочешь, что крымчане выживали, как в хохлостане? За такую жизнь своему Зе предъяву выкатывайте, Россия тут не при чем.
Гость
Ответить
Крым это Россия, есть и будет всегда, рыпнитесь гандоъы - и вам конец, всем :-)
Гость
Ответить
Крым это Украина и так будет всегда
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Ответить
А питерскому плешивому бункерному аферисту и его кремлёвских авнтюристов и прочей нечести в России надо как то оправдывать свое преступление против Украины
Советы будет давать на скамье подсудимых в ГААГСКОМ требунале и также бормотать себе под нос, что украденное он не отдаст.
Авантюрой было ваше воровство Крыма, авантюрой была геббельсовская пропаганда фсбшного быдла на територии украинского Крыма и запудревание мозгов крымчанам, которые сейчас в условиях тотальной засухи плюются и локти кусают по поводу "крымской весны 2014".
Так поступает БЫДЛО, так поступила Россия!
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