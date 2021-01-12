Американская разведка объединится с союзниками, чтобы копать против Москвы

С приходом к власти в США Джо Байдена главным врагом Вашингтона вновь будет объявлена Москва. Об этом, по мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, свидетельствует кандидатура, выбранная в качестве нового главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Накануне стало известно, что доверить разведку Байден решил Уильяму Бернсу. Это не только бывший замгоссекретаря США, но и бывший американский посол в России. Он говорит по-русски, знает РФ изнутри, и его назначение означает одно – Москве нужно ждать неприятностей.

По мнению Маркова, американцы постараются подготовить к осени 2021 г. "российский майдан", приуроченный к выборам в Госдуму. ЦРУ объединится с разведками союзников по НАТО, чтобы "копать" под Россию.

"Нужно готовиться к новым провокациям в Белоруссии, Украине. И, конечно же, к штурму Кремля, который Америка уже давно мечтает осуществить",

– приводит "ПолитРоссия" слова Маркова. Впереди, по его мнению, война спецслужб. При этом Китай никогда не был в сфере интересов Бернса. Это означает, что развязанное Дональдом Трампом противостояние с Пекином подошло к концу. Главным противником Вашингтона снова станет Москва – именно на этом направлении ЦРУ и Белый дом сосредоточат объединенные усилия, уверен политолог.

Ранее стало известно о решении Вашингтона оставить в РФ только одно действующее представительство США. По мнению аналитиков, Трамп таким образом мстит преемнику, лишая его глаз и ушей за Уралом.