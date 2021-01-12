Штурм Кремля и провокации: чем грозит России новое назначение в США

Штурм Кремля и провокации: чем грозит России новое назначение в США
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американская разведка объединится с союзниками, чтобы копать против Москвы

С приходом к власти в США Джо Байдена главным врагом Вашингтона вновь будет объявлена Москва. Об этом, по мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, свидетельствует кандидатура, выбранная в качестве нового главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Накануне стало известно, что доверить разведку Байден решил Уильяму Бернсу. Это не только бывший замгоссекретаря США, но и бывший американский посол в России. Он говорит по-русски, знает РФ изнутри, и его назначение означает одно – Москве нужно ждать неприятностей.

По мнению Маркова, американцы постараются подготовить к осени 2021 г. "российский майдан", приуроченный к выборам в Госдуму. ЦРУ объединится с разведками союзников по НАТО, чтобы "копать" под Россию. 

"Нужно готовиться к новым провокациям в Белоруссии, Украине. И, конечно же, к штурму Кремля, который Америка уже давно мечтает осуществить",

приводит "ПолитРоссия" слова Маркова. Впереди, по его мнению, война спецслужб. При этом Китай никогда не был в сфере интересов Бернса. Это означает, что развязанное Дональдом Трампом противостояние с Пекином подошло к концу. Главным противником Вашингтона снова станет Москва – именно на этом направлении ЦРУ и Белый дом сосредоточат объединенные усилия, уверен политолог.

Ранее стало известно о решении Вашингтона оставить в РФ только одно действующее представительство США. По мнению аналитиков, Трамп таким образом мстит преемнику, лишая его глаз и ушей за Уралом.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Киев втягивает Запад в авантюру по "возвращению" Крыма - СМИ

В Незалежной советуют властям сначала разобраться с Донбассом

Россия ответила на приглашение США посетить инаугурацию Байдена

Несмотря на сокращение состава приглашенных лиц, американцы позвали на мероприятие представителя от Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей