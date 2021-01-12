В США назвали блокировку соцсетей Трампа "подарком" для Кремля

В США назвали блокировку соцсетей Трампа "подарком" для Кремля
Фото: Revierfoto via www.imago-images./www.imago-images.de/www.globallookpress.com
СМИ указывают, что теперь Москва может потребовать аналогичных мер для оппозиции

Блокировка нескольких интернет-аккаунтов действующего американского лидера Дональда Трампа "развязывает руки" России, Турции и Белоруссии, в которых преобладают "авторитарные режимы". Соответствующее заявление сделал один из обозревателей агентства Bloomberg.

Как считает журналист Леонид Бершидский, запрет, вынесенный крупнейшими информационными гигантами Трампу на использование аккаунтов, может стать причиной, по которой Москва, Минск и Анкара потребуют "прикрыть доморощенных террористов" на соответствующих основаниях.

Встречный отказ интернет-платформ, убежден обозреватель, повлечет за собой обвинения со стороны государств в двойных стандартах и незаконном осуществлении политики Белого дома, что приведет к преследованию и запрету.

Тем не менее, продолжил Бершидский, если интернет-платформа взяла на себя обеспечение свободы слова в Сети, то зависимость со стороны государства неприемлема.

"Теперь у этих режимов есть прикрытие, чтобы требовать от сетей США запрета российских, турецких и белорусских "террористов" на тех же основаниях, что и те, которые использовались против Трампа и трампистов – за разжигание агрессивного и насильственного протеста", – заявил обозреватель в своей статье на Bloomberg.

Один из представителей Белого дома ранее заявил, что блокировка аккаунтов привела действующего президента Соединенных Штатов в ярость.

Егор МАЛКОВ

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Демократичная феминистка
Как говорил Турецко-подданный Остап Бендер: «Давно уже пора пощупать девушку за вымя», президент США Д.Трамп теперь находится в полной изоляции- «докукарекался петушара служанка Путина» Давно надо было заблокировать и удалить аккаунт в Твиттере «Путинского щенка» Дональда Трампа, ну хорошо хотя бы сейчас это сделали- всё «грохнули и похоронили» лживого президента США Д.Трампа, скоро «импичнут» его окончательно.
Что означает этот набор слов : сарказм, констатация факта, одобрение, порицание ?
Демократичная феминистка
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Как говорил Турецко-подданный Остап Бендер: «Давно уже пора пощупать девушку за вымя», президент США Д.Трамп теперь находится в полной изоляции- «докукарекался петушара служанка Путина» Давно надо было заблокировать и удалить аккаунт в Твиттере «Путинского щенка» Дональда Трампа, ну хорошо хотя бы сейчас это сделали- всё «грохнули и похоронили» лживого президента США Д.Трампа, скоро «импичнут» его окончательно.
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