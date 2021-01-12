Решительные меры не затронули только одно министерство и некоторые ведомства, но лишь на несколько месяцев

Распоряжение правительства о полной оптимизации было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Согласно документу, установлено новое число подразделений властных органов и количество служащих центральных аппаратов, а также определен фонд оплаты их труда. Упразднены 741 пост и 74 структурных подразделений, уволены 36 заместителей.

Тем самым в нашей стране будет на 32 тысячи чиновников меньше. Это сокращение стало крупнейшим за многие годы.

Подобная мера не затронула Министерство здравоохранения и ведомства, занятые борьбой с коронавирусом, но всего лишь на несколько месяцев. До Минздрава, Федерального медико-биологического агентства, Роспотребнадзора и Росздравнадзора очередь дойдет в октябре 2021 года.

Оптимизация штатов еще нескольких ведомств будет проходить в особом порядке. Это касается Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Минстроя и Ростуризма.

Решено также поднять эффективность деятельности правительства. Его структура изменится – у новых подразделений будет совсем иной статус, – а штат увеличится до1792 человек, отмечает "Коммерсант".

Ранее стало известно об увольнении 37 высокопоставленных чиновников. По приказу главы правительства РФ Михаила Мишустина, с 1 января без работы остались десятки заместителей министров.