Россия вошла в зону турбулентности: эксперт дал прогноз на 2021 - 2024 годы

Россия вошла в зону турбулентности: эксперт дал прогноз на 2021 - 2024 годы
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стране придется столкнуться с трудностями, которые ей подкинут западные оппоненты

В ближайшие годы Россию ожидают серьезные внутренние потрясения, и этим обязательно постараются воспользоваться западные противники. Об этом предупредил политолог Марат Баширов.

"С 2021 по 2024 г.г. наша внутренняя политика будет находится в зоне высокой турбулентности",

– отметил эксперт в комментарии "Свободной прессе". В первую очередь, причина в принятых в 2020 г. поправках в Конституцию. Он изменили принципы формирования ряда ключевых органов власти, расширили полномочия Госдумы, повлияли на работу правительства. Понятно, что в первое время, пока процессы будут запускаться, не все будет гладко.

"Наши западные оппоненты не преминут повставлять нам палки в колеса и спровоцировать внутреннюю оппозицию на какие-то протестные действия, прежде всего, на массированную информационную кампанию",

– предупреждает политолог. Он не считает, что эти действия окажут серьезное влияние на внутреннюю политику РФ, но полагает, что шум будет.

Ранее эксперт связал кандидатуру на пост главы ЦРУ с намерением новой администрации США устроить осенью 2021 г. "российский майдан". 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Grumbler
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Т.е. предыдущая 20 летняя турбулентность, как бы и не турбулентность? Сколько не помню, нам с экранов вещают, что этот год был трудным. И так последние лет 25. Когда нормально-то заживем? После ВОВ быстрее восстановились.
Гость
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Да солюпу лошажью им а не майдаун и палки ихни им же в сракотень, ну вы поняли...
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