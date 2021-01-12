Бывший руководитель спецслужб назвал виновника потери Арцаха

Экс-руководитель Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Микаел Амбарцумян заявил, что еще 19 октября во время заседания Совбеза Генштаб предложил немедленно отказаться от ведения военных действий на территории Карабаха. По словам бывшего главы спецслужб, аналогичного мнения придерживался и экс-глава Минобороны республики Давид Тоноян.

Таким образом, отметил Амбарцумян, в результате довольно подробного обсуждения проблемы Совбез так и не принял решение о прекращении военных действий.

После того, как Амбарцумян вступил в должность главы СНБ, глава правительства Армении Никол Пашинян заявил ему о необходимости увольнения с поста начальника контрразведки республики. По словам бывшего директора спецслужбы, решение премьера было довольно непонятным, так как на протяжении всех 24 часов в день глава контрразведки занимался координированием деятельности всего ведомства.

Пашинян, по его словам, не стал давать разъяснения о причинах увольнения.

"Приказы руководства в период военного положения не обсуждаются", – объяснил Амбарцумян в интервью "5-му каналу".

Бывший глава СНБ также поведал о катастрофическом положении армянских вооруженных сил во время карабахского конфликта, заявив, что во время военного конфликта наблюдался крайне низкий уровень работы призывных и тыловых служб. Беспорядки царили и при наборе добровольцев в Карабах. Наблюдались проблемы с отправкой и распределением личного состава, а также обеспечением необходимой аммуниции.

Ранее политолог Марат Гогуадзе назвал причиной потери Карабаха для Армении связь Пашиняна с Белым домом.