С инициативой изменить название известная оппозиционерка Республики обратилась к главе МИД соседней страны

У Светланы Тихановской появилась очередная идея фикс. Она попросила Литву дать Белоруссии другое название.

С такой инициативой известная оппозиционерка Республики обратилась к главе МИД соседней страны. Об этом говорится в письме Габриэлюсу Ландсбергису и сообщается в ее телеграм-канале.

Изменение названия на Belarusia стало бы знаком уважения Литвы к суверенитету Белоруссии. Так как прежнее – Baltarusija – является копией русского названия и сочетается с российской державой, пояснила Тихановская.

Кроме того, из всех предложенных литовскими экспертами названий именно такое поддерживают отечественные специалисты, добавила оппозиционерка. И отметила, что в последнее время официальное название Республики приближено к белорусскому оригиналу в 24 европейских странах.

Литовский министр иностранных дел сам предложил ей составить такое послание. Полное содержание письма Тихановской опубликовано на ее сайте.