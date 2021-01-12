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У Светланы Тихановской появилась очередная идея фикс. Она попросила Литву дать Белоруссии другое название.
С такой инициативой известная оппозиционерка Республики обратилась к главе МИД соседней страны. Об этом говорится в письме Габриэлюсу Ландсбергису и сообщается в ее телеграм-канале.
Изменение названия на Belarusia стало бы знаком уважения Литвы к суверенитету Белоруссии. Так как прежнее – Baltarusija – является копией русского названия и сочетается с российской державой, пояснила Тихановская.
Кроме того, из всех предложенных литовскими экспертами названий именно такое поддерживают отечественные специалисты, добавила оппозиционерка. И отметила, что в последнее время официальное название Республики приближено к белорусскому оригиналу в 24 европейских странах.
Литовский министр иностранных дел сам предложил ей составить такое послание. Полное содержание письма Тихановской опубликовано на ее сайте.
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