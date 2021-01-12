В Киеве указали президенту Белоруссии его место

Глава МИД Украины, резко отреагировал на слова Александра Лукашенко о Владимире Зеленском. Лидера Незалежной нет смысла учить, тем более главе соседней страны, "врезал" Дмитрий Кулеба в студии одной из программ телеканала "1+1" во вторник, 12 января.

Министр также добавил, что президент его страны – самодостаточная политическая фигура. После чего назвал заявление главы Белоруссии "менторскими нотками старших товарищей", которые прозвучали некстати .

Затем Кулеба заявил об славе Лукашенко благодаря подобным высказываниям, абсолютно оторванным от действительности. И предложил свою речь считать официальной реакцией на слова лидера Республики.

В заключение глава МИД Украины заявил, что его страна не изменила отношения к соседнему государству. И всегда будет с белорусами – правительство Незалежной даже упростило для них визовый режим.

Ранее во время интервью для программы "Действующие лица" Александр Лукашенко дал понять, что добрых чувств к нынешнему украинскому президенту не испытывает. И хотя зла на Владимира Зеленского не держит, "с колена бы с ним не здоровался". Также он сказал, что глава Незалежной "поддается обучению".

