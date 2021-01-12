НАТО указали на ошибку в планах войны с Россией

НАТО указали на ошибку в планах войны с Россией
Фото: www.globallookpress.com
ЕС пострадает, даже если первым нападет на РФ

Отрабатывая ядерный удар по России, Европа забывает, что получит ядерный ответ. На это указал политолог Евгений Сатановский. По его мнению, европейцам следует использовать другие пути укрепления безопасности, а именно – развитие общих проектов.

На днях на территории Германии состоялись учения, в ходе которых США и другие страны НАТО отрабатывали сценарий ядерной войны с Россией. По мнению Сатановского, европейцы не учли такой момент – ответным ударом Москва сможет уничтожить все их население.  

"Они никогда не думали, что такое ядерная война на территории Европы, которую они полагают вести против России? Они, что, думают, Россия против них ее вести не будет?"

– удивился политолог в эфире радио "Вести". По его мнению, ЕС лучше строить не планы войны, а планы сотрудничества. Так, газопровод "Северный поток-2" даст не только топливо европейцам, но и защиту, поскольку не в интересах России будет наносить удар по своему объекту и своему рынку.

Видеофрагмент интервью приводит Piter.TV.

"Северный поток-2" – второй газопровод по дну Балтийского моря из РФ в ФРГ. Против него активно выступают США. Достроить трубопровод они уже не помешают, но его эксплуатация остается под вопросом из-за новых американских санкций.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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НЕ ответит рф. Яныч там все свои, а также ребятишки, избушки, лачуги, бунгала.
Гость
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Гость
Дошло до дебилов что территория пустыней станет
Если они на ответку России по санкциям ныть начинают, значит искренне считают, что если Россию бомбануть, то она скажет: спасибо, парни, давай еще )))
Гость
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Дошло до дебилов что территория пустыней станет
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