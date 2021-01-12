Президент Молдавии приветсвовала бандеровским лозунгом почетный караул соседней страны

В Киеве проходит встреча президентов Владимира Зеленского и Майи Санду. Коллега главы Незалежной отметилась в первый же час своего визита. Она воскликнула: "Слава Украине!".

Это прозвучало, когда лидеры обеих стран подошли к почетному караулу. В ответ на приветствие молдавского лидера украинские вояки дружно рявкнули: "Героям слава!"

Это первая поездка Санду в другое государство, после того как она стала президентом. На выборах за нее проголосовали больше избирателей, чем за предшественника – Игоря Додона.

Зеленский и Санду встретились на площади у Мариинского дворца. Оркестр проиграл гимны обеих стран, и президенты прошлись вдоль строя почетного караула. Затем главы Незалежной и Молдавии поприветствовали делегации двух государств и отправились на переговоры, сообщает "Укринформ".

Во время официальной беседы, заявила Санду, Кишинев и Киев решили изменить стратегию своих отношений на партнерскую. Зеленский отметил, что обсудил с лидером Молдавии способы урегулирования ситуации в Приднестровье.

Украина и Молдова намерены возобновить двусторонний диалог "на высоком уровне и придать ему динамичный характер". Киев и Кишинев планируют создать все "предпосылки для стратегического сотрудничества в интересах своих государств и народов", сообщили в Офисе президента Незалежной.

Ранее глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба провозгласил начало новой эры в отношениях Украины и Молдавии. Избранная президент соседней страны Майя Санду подтвердила, что грядут перемены. Кишинев и Киев будут вместе укреплять региональную безопасность, выступать за территориальную целостность и стремиться к евроинтеграции, добавила она.