Кремль не станет отказываться от присутствия на мероприятии

Сегодня стало известно, что Соединенные Штаты Америки хотят видеть представителя России на инаугурации нового хозяина Белого дома Джо Байдена. По мнению политического эксперта Георгия Бовта, приглашение со стороны Вашингтона не стоит считать чем-то из ряда вон выходящим – американцы просто намерены следовать традиционной процедуре.



Эксперт убежден, что Вашингтон на фоне беспрецедентных беспорядков хочет подчеркнуть: ничего необычного якобы не произошло, выборы президента прошли по всем правилам, никакой "чрезвычайщины" не было. Поэтому американцы, как того требует протокол, пригласили послов всех государств, с которыми есть дипломатические отношения.

С нашей стороны торжественное мероприятие посетит посол РФ в США Анатолий Антонов. В беседе с порталом Вfm.ru Бовт выразил уверенность, что дипломат не станет отказываться от этого приглашения – такой поступок мог бы быть расценен как демарш и непризнание итогов выборов.

Москва уже поздравила Джозефа Байдена с победой, так что отстаивать интересы несогласного с таким исходом пока еще президента США Дональда Трампа в Кремле никто не собирается.