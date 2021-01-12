Британские парламентарии продемонстрировали странное понимание независимости

Освободившись от Евросоюза, Великобритания должна начать вести собственную жесткую политику в отношении России. К этому призвал британский парламентарий Дэниэл Кочински. В качестве первого шага он предложил повторить за США и наложить санкции на участников "Северного потока-2".

"Нас больше не ограничивает членство в ЕС. Мы должны следовать за нашими американскими друзьями и вводить санкции против компаний, привлеченных к "Северному потоку-2",

– обратился он к палате общин. По его мнению, этим шагом Лондон защитит страны ЕС от Германии, которая ставит под угрозу партнеров по НАТО и весь европейский континент, передает РИА "Новости".

Парламентарий назвал "чрезвычайно опасным" газопровод, "ведущий напрямую в Россию", поскольку он делает "уязвимыми" европейских членов НАТО. Но, по словам Кочински, после Brexit Великобритания наконец-то получила возможность встать на защиту евробезопасности, как США, и заставить Германию отказаться от рискованного проекта.

Ранее из-за санкций США норвежская компания отказалась работать с "Северным потоком-2". Эта новость встревожила представителей Германии.

Великобритания вышла из состава ЕС в январе 2020 года. С 1 января 2021 г. прекратил действовать переходный период, введенный после Brexit. Теперь на Соединенное Королевство не распространяются законы ЕС, а взаимодействие Лондона с европейскими и другими странами регулируется новыми актами.