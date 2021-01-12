В Турции все еще верят в слияние с европейцами

Турецкий лидер Тайип Эрдоган не теряет надежды войти в состав Европейского союза. Политик считает, что разрыв Великобритании с содружеством должен подстегнуть европейцев к интеграции с Анкарой.



С таким призывом президент выступил во время своей речи в столице Турции. Он подчеркнул, что разрыв с Британией внес сумятицу в обстановку внутри Евросоюза. Эрдоган убежден, что стабилизировать ситуацию сможет включение возглавляемой им страны в состав ЕС, пишет РИА Новости.

Отметим, Анкара старается разделять взгляды западных держав в ряде вопросов. Так, в МИД Турции недавно заявили, что считают Крым украинской территорией.