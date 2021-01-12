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Турецкий лидер Тайип Эрдоган не теряет надежды войти в
состав Европейского союза. Политик считает, что разрыв Великобритании с
содружеством должен подстегнуть европейцев к интеграции с Анкарой.
С таким призывом президент выступил во время своей речи в столице Турции. Он подчеркнул, что разрыв с Британией внес сумятицу в обстановку внутри Евросоюза. Эрдоган убежден, что стабилизировать ситуацию сможет включение возглавляемой им страны в состав ЕС, пишет РИА Новости.
Отметим, Анкара старается разделять взгляды западных держав в ряде вопросов. Так, в МИД Турции недавно заявили, что считают Крым украинской территорией.
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