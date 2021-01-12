Раскол в США играет на руку России и Китая - СМИ

Раскол в США играет на руку России и Китая - СМИ
Фото: Liu Jie/XinHua/www.globallookpress.com
Америке предрекли участь раздробленной Индии, если нация не объединится

Сегодняшний политический кризис в США напоминают ситуацию в Индии 18 века, когда одно из богатейших государств Азии из-за внутренних распрей превратилось в колонию Великобритании.   Если американцы не сплотятся перед угрозой, которую несут либеральным ценностям Китай и Россия, не только Америка, а и весь Запад ослабеют еще больше. Об этом пишет Мэтью Сайед в The Times.

Он считает, что лидер КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин эксплуатируют политический упадок западного мира, и в этом им помогает сам действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп.

По мнению автора статьи, предки которого являются выходцами из Индии, в экономическом смысле Америка все еще остается достаточно сильным государством, но в политическом аспекте уже обладает слабостями, присущими для переживающей упадок империи. Сайед предлагает не концентрироваться на маленькой группе людей, ворвавшихся недавно в Капитолий. Гораздо важнее обратить внимание на результаты исследований, проводившихся в разных уголках Штатов, сигнализирующих об отходах в стране от принципов республики.

Свой вывод он делает, вспоминая историю упадка и завоевания некогда процветающего и богатого государства Индии относительно небольшой армией Англии.

Кажется, Сайеда поразили цифры исследования компании YouGov, показавшего, что 45% избирателей-республиканцев поддержали штурм Капитолия. Однако страшнее то, считает он, что больше половины представителей Республиканской партии в палате представителей проголосовали за то, чтобы аннулировать итоги президентских выборов. И это произошло на фоне "взятия" Капитолия.

Вся эта ситуация играет на руку Пекину и Москве, которым сейчас не нужно напрямую сражаться с внутриамериканскими фракциями, как британский генерал Роберт Клайв завоевывал для английской короны Индию. Есть более действенные способы, например, боты.

"Си Цзиньпин и Владимир Путин достаточно коварны, чтобы знать, что империи – от Рима и первых исламских халифатов до китайских династий и Моголов – зачастую рушатся изнутри. Они дразнят нас, раздувают наши разногласия в надежде, что Запад – а не только Америка – ослабеет еще больше", – говорится в переводе статьи INO TV.

В происходящем колумнист винит Трампа, который пугал американцев китайскими коммунистами и одновременно подрывал те институты в стране, которые должны противостоять угрозе со стороны КНР. По его убеждению, глава государства "злоупотреблял своими президентскими полномочиями, подорвал диктатуру закона и расколол западный альянс".

Сайед назвал тревожным сигналом все, что происходит в последние дни в США и предупредил, что если нация не объединится, то "нас уничтожат по одиночке". Кто именно, кого и как, автор не уточнил.

Накануне стало известно, что ФБР получило информацию о подготовке вооруженных акций протеста, начиная с текущей недели до момента инаугурации, которая намечена на 20 января. По данным спецслужб, митинги планируется провести у госучреждений по всем 50 штатам, а 16 января группа вооруженных людей должна выйти на Вашингтон.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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