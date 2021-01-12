Киев предложил Москве по "золотому мосту" покинуть Донбасс

Киев предложил Москве по "золотому мосту" покинуть Донбасс
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине устроили истерику из-за советского конструктора
Украинские власти пожаловались на невозможность договориться с РФ

России на Украине предложили уйти с Донбасса по какому-то "золотому мосту". Об этом сообщил бывший блогер и футуролог, а ныне советник по информполитике делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью Politeka.

"Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход", – сказал украинец.

Он добавил, что после этого с Москвы снимут санкции.

"Это блестящий выход для них. Но они на это не идут. То идут, то не идут", – считает пан Арестович.

Украинский провидец и не задавшийся актер ранее в январе вещал о том, что Незалежная выпустила по России сотней "самых крутых" ракет с помощью оперативно-тактических комплексов. Некоторые из них якобы где-то нанесли нашей стране ущерб. По его мнению, соборная станет для РФ новым Афганистаном, но круче, если Москва соберется – а у она уже сотни раз это "сделала", если слушать украинских политиков, экспертов и прочий истеблишмент – атаковать Незалежную.

Накануне глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что для России Крым стал "открытой раной", на которую киевский режим сыплет соль. При этом он пригласил представителей Москвы принять участие в виртуальной "крымской платформе", которая, с точки зрения украинских властей, должна помочь им "вернуть" полуостров.

Крымчане новый прожект Киева называют "бредовым" и обреченным на провал.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Старый пенс
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Чугункин -2 засуетился, прямо великий дипломат, только его монологи в РФ никто слушать не будет. Повякает-заткнется!
Гость
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у этих "кадров" должна быть просто ахренительная зарплата, чтобы на весь мир такую жескую чушь нести, а у "месных" "стоп рассийских аккупантов", видимо тока бздеж на россю сайтах хватает
Гость
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Опять <цензура> вна обожрались
Гость
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Бандеровские долбоъбы идут на хъй, в Донбассе нет ВС РФ!
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