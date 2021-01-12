Лукашенко напугала прослушка мужа Тихановской

Лукашенко напугала прослушка мужа Тихановской
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруг оппозиционерки рассказал, за что угодил в карцер и лишился возможности выйти из изолятора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прослушивал разговоры мужа беглой оппозиционерки Светланы Тихановской Сергея Тихановского с адвокатом в СИЗО, где он находится уже восемь месяцев по обвинению в целом ряде правонарушений. После "прослушки" бацька отказался выпускать блогера на свободу. Об этом стало известно из его письма жене, опубликованного на портале TUT.BY.

Речь идет о встрече Александра Григорьевича 10 октября 2020-го с бывшим претендентом на выдвижение кандидатуры в президенты страны Виктором Бабарико и другими арестованными оппозиционерами в следственном изоляторе КГБ в Минске, на которой, в частности, обсуждался вопрос конституционной реформы. Тихановский также присутствовал на той встрече.

"Прослушав мою беседу с адвокатом в СИЗО, где я говорил о том, что нельзя прощать и обязательно нужно привлечь к ответу семью диктатора, "депутатов" и прикорытников, он посадил меня в карцер", – пишет блогер.

По словам Тихановского, до этого Лукашенко планировал выпустить его семью за границу после выборов.

Ранее интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" белорусский лидер заявил, что хотел выслушать своих оппонентов, чтобы понять, какой они видят в будущем Республику и власть в стране. По его признанию, он не жалеет о том разговоре. В частности, это позволило ему "увидеть этого человека" – Тихановского.

Накануне экс-кандидат в президенты Белоруссии выразила желание, чтобы Литва, куда она сбежала после выборов и начала массовых выступлений несогласных с их результатами, изменила название ее страны, дабы оно не ассоциировалось с Россией.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Россия вошла в зону турбулентности: эксперт дал прогноз на 2021 - 2024 годы

Стране придется столкнуться с трудностями, которые ей подкинут западные оппоненты

Штурм Кремля и провокации: чем грозит России новое назначение в США

Американская разведка объединится с союзниками, чтобы копать против Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей