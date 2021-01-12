Глава Белого дома впервые отреагировал на шумиху вокруг его персоны

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп впервые отреагировал на штурм Капитолия, а также призывы о его импичменте. По словам миллиардера, подобные заявления представляют опасность для страны.

Трамп, общаясь с журналистами, отметил, что подобные призывы – это продолжение величайшей охоты на ведьм, которая провоцирует гнев. При этом президент США подчеркнул, что не желает насилия, передает CNBS. Также он считает, что говорил правильные вещи во время штурма Капитолия.

Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США 6 января, когда там озвучивали итоги президентских выборов. Несколько человек погибло. В США Трампа обвинили в подстрекательстве, а также призвали объявить ему импичмент, хотя до инаугурации нового президента Джо Байдена осталось меньше месяца.