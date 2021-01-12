Пешка США против России: Санду отправилась к Зеленскому по указке Запада

Пешка США против России: Санду отправилась к Зеленскому по указке Запада
Майя Санду и Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Визит президента Молдавии в Киев - это стратегический ход

Майя Санду 12 января отправилась в свою первую рабочую поездку за границу в качестве президента Молдавии. Политик посетила Киев, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такой выбор Санду не был случайным, считает известный политолог Михаил Погребинский. 

По мнению эксперта, это событие – стратегический ход. Санду в Бухаресте и Вашингтоне дали понять, что она "должна дружить против Москвы", общего с Украиной "врага на востоке". 

Дружба Кишенева и Киева, полагает Погребинский, нужна для решения ситуации в Приднестровье. Ведь Бухаресту не нравится, что он не контролируют вторую часть Молдавии, отметил политолог. 

Как заявил Погребинский изданию "Комсомольская правда", Санду надеется решить вопрос с Приднестровьем на условиях, которые будут сформулированы США и Европой при участии Румынии.  

Украина может предложить Молдавии заблокировать пути поставок различных грузов в Приднестровье, тогда останется лишь воздушный путь, не менее проблематичный. Впрочем, политолог полагает, что таким способом Незалежная спровоцирует новые для себя проблемы. Погребинский отмечает, что до сих пор Россия так и не ввела против соседней страны серьезные санкции. Если Киев перейдет красную черту, то он может лишиться газа. 

Также, по словам политолога, Санду продолжит высказываться о том, что, по ее мнению, Крым – украинский. Однако у нее нет права выбора говорить иначе. За нее, как и за Зеленского, уверен специалист, все решения принимает США. Санду – лишь пешка западных игроков. 

Любопытно, что первым делом в Киеве Санду прокричала "Слава Украине". 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
Красивая страна Молдавия и красивый президент.
Могильник сперматазоидов
игорь
Ответить
причем тут указка
когда любой на месте президента будет ОТДЫХАТЬ свой срок пусть и на один раз если больше не избирут))
поехать прогулятся
а что другие такого не делают - а можно по указке пенсию восстановить? убрать еще пять лет работы))
ау лицемеры
Гость
Ответить
Два баламута вместе! По указке заказчиков.
Гость
Ответить
Красивая страна Молдавия и красивый президент.
1
новости партнеров

Россия вошла в зону турбулентности: эксперт дал прогноз на 2021 - 2024 годы

Стране придется столкнуться с трудностями, которые ей подкинут западные оппоненты

Штурм Кремля и провокации: чем грозит России новое назначение в США

Американская разведка объединится с союзниками, чтобы копать против Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей