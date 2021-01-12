Журналистка оборвала речь Трампа после слов о протестах

Журналистка оборвала речь Трампа после слов о протестах
Дональд Трамп. Фото: Paul Hennessy, Paul Hennessy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Нынешний хозяин Овального кабинета вывел из себя телеведущую заявлением о событиях в Капитолии

Ведущая телеканала MSNBC в прямом эфире прервала интервью с действующим президентом США Дональдом Трампом после слов об уместности его обращения к протестующим в Вашингтоне 6 января.

Хозяин Белого дома в этот момент пытался ответить на вопрос, какова была его роль в беспорядках, прошедших в Капитолии, когда туда ворвались сторонники республиканца.

"Если вы прочитаете мою речь – многие это сделали, и я видел это в СМИ и по телевизору, они проанализировали ее и посчитали, что она была абсолютно уместной", – сказал Трамп.


Затем он начал говорить о летних беспорядках в Портленде, однако тут телеведущая прервала выступление главы государства.

"Президент начал отклоняться от правды, что он часто делает. Его обращение не было широко принято как уместное", – констатировала она.

Напомним, после штурма Капитолия, в котором проходило заседание конгресса по утверждению итогов президентских выборов, Трамп обратился к манифестантам. В своей речи он попросил их разойтись по домам, заявив, что любит их и назвал "очень особенными людьми". Также лидер страны подчеркнул, что выборы были "украдены".

Ранее сегодня колумнист Мэтью Сайед в The Times предупредил американцев, чем обернется для Соединенных Штатов продолжающийся политический кризис и раскол в обществе. По его мнению, государство оказалось на пороге распада из-за нежелания всех сторон объединиться перед угрозой, которую несут либеральным ценностям Китай и Россия.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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