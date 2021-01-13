Американцы собираются снова ударить по "Северному потоку - 2"

Американцы собираются снова ударить по "Северному потоку - 2"
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Администрация Трампа планирует финальный раунд карательных мер перед уходом

Государственный департамент США в январе начал угрожать европейским компаниям, которых подозревает в оказании помощи в достройке "Северного потока – 2", новыми санкциями. Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в ведомстве, это станет последним раундом карательных мер от администрации Трампа. 

"Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно", – приводит их слова агентство. 

К четвергу или пятнице Госдеп намеревается опубликовать отчет о компаниях, которые, по их оценке, оказывают помощь России в достройке газопровода, пишет RT. Под удар могут попасть организации, занимающиеся страхованием или проверкой строительного оборудования.

Среди компаний, которые могут включить в отчет, источники назвали страховую группу Zurich Insurance Group. 

Тем временем, 15 января к прокладке труб российского газопровода приступят в экономической зане Дании, напоминает URA.RU

Против "Северного потока – 2" накануне выступили и Великобритании, предложив поддержать США и ввести против проекта новые санкции. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Шойгу
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Гость
Север поток 2 будет жить 1000000 лет
В памяти.
Гость
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Раша должна страдать.
Гость
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пора США взять рашкован за яички с их потоками.
Гость
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Все эти санкции доказывают беспомощность и отсталость сшп и запада в целом против наших проектов. Мы им стали не по зубам, а жаба душит.
Гость
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Север поток 2 будет жить 1000000 лет
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