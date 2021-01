Россия едко высмеяла Украину. Поводом стало то, что Незалежная обвинила ее в "краже" авиаконструктора Сергея Королева.

Москва послала Киеву ироничный официальный ответ в соцсети. Вначале, отметив, что заявление Незалежной похоже на "реальную сигнализацию кражи", в РФ поинтересовались, не начала ли Украина дорожить наследием СССР, отмечает РИА ФАН.

Затем, добавив, что в публикации показан "GIF флаг" Незалежной, взятый из советского мультфильма "Жила собака ...", украинцев призвали посмотреть его полную версию на английском языке. И даже назвали его точный адрес в "Ютуб".

Real 🚨Theft alarm 🚨 or did @Ukraine started cherishing Soviet heritage? This GIF🇺🇦 was taken from an amazing 1982 Moscow-made cartoon “There was a dog...”. Watch the full version in English: ▶️ https://t.co/NWICd3ulj2 https://t.co/MgA9aEuoH4 pic.twitter.com/GpXaVxe8dN