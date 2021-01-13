Россия поиздевалась над Украиной за "кражу" ученого Королева

Россия поиздевалась над Украиной за "кражу" ученого Королева
Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Москва отправила Киеву ирониную гифку

Россия едко высмеяла Украину. Поводом стало то, что Незалежная обвинила ее в "краже" авиаконструктора Сергея Королева.

Москва послала Киеву ироничный официальный ответ в соцсети. Вначале, отметив, что заявление Незалежной похоже на "реальную сигнализацию кражи", в РФ поинтересовались, не начала ли Украина дорожить наследием СССР, отмечает РИА ФАН.

Затем, добавив, что в публикации показан "GIF флаг" Незалежной, взятый из советского мультфильма "Жила собака ...", украинцев призвали посмотреть его полную версию на английском языке. И даже назвали его точный адрес в "Ютуб".

Накануне, в день 114-летия со дня рождения основоположника отечественной космонавтики Сергея Королева,  правительство РФ опубликовало в "Твиттер" запись о величии советского ученого. Это вызвало резкую реакцию в Киеве. Там сразу написали, что ученый родился в Житомире, поэтому он украинский и его выдающимися достижениями должны гордиться граждане Незалежной, а не россияне. 

Обвинения нашей страны в краже от соседей поступали и раньше. В конце декабря на Украине заявили, что Россия уворовала у них секретные чертежи ракетного комплекса.

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость
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Какеловское это Бандера и прочие педоразъы-нацики, СП Королев родился в СССР.
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