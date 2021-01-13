Решение об отставке премьер принял после заседания правления Центристской партии

Глава правительства Эстонии Юри Ратас уходит с поста. Причиной этого послужил разгоревшийся в стране коррупционный скандал.

Решение об отставке премьер принял после заседания правления Центристской партии, которую обвинили выдаче льготного госкредита компании Porto Franco. Он является лидером этой организации, поэтому сделал свой "трудный выбор", о чем сообщил в "Фейсбук".

Такой шаг, написал Ратас в политике приходится делать "для разрешения трудных ситуаций". Вариантов, как поступить было много, но лишь один, по его мнению, верный.

Подозрения эстонской прокуратуры не означают доказанной вины, но "бросают серьезную тень на всех сопричастных", добавил глава правительства страны. Поэтому он покидает свой пост, чтобы "дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности в условиях политического и общественного спокойствия".

Также, отметил премьер, лично он не совершал никаких вредных и противозаконных действий. И на решения правительства по указанному поводу ни сам, ни его министры не влияли. Заявление об отставке Ратас собирается отнести президенту Эстонии лично.

Ранее в этой прибалтийской стране задумались о присоединении к России. С такой инициативой выступили оппозиционеры.

