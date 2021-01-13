В следующем году может начаться возвращение прежней власти

Судьба Джозефа Байдена незавидна. Едва ли не половина американцев откажутся признавать его президентом своей страны сразу же после инаугурации. Таким мнением поделился украинский эсксперт Руслан Бизяев.

Из нового главы США наверняка сделают хромую утку. В этом точно постараются сторонники Дональда Трампа, добавил политолог.

По его мнению, из-за массовых беспорядков и штурма Капитолия над избранным хозяином Белого дома посмеялись многие. А лидеры некоторых европейских стран усомнились в американской демократии.

И кажущаяся победа Демпартии завершится полным поражением. Ведь непризнание президента половиной граждан страны означает. что ими будет очень трудно руководить, пояснил Бизяев.

Чтобы избежать такого краха новая администрация США должна распределить между штатами и лояльными ей компаниями не менее чем $7 триллионов. Кроме того, ей нужно приложить усилия, чтобы в следующем году укрепить свои позиции в Конгрессе.

И если ситуация осенью 2022 года не перевернется, начнется обратный процесс – возвращение прежней власти. Однако избавиться от всей оппозиции за полтора года не удастся, как бы этого не хотелось.

Трудно придется Байдену и его правительству с решением внешних политических вопросов. Не понятно, что они смогут предложить Европе вместо сделки с Китаем. Не ясно и то, как сложатся отношения нового руководства Америки с Ближним Востоком, Великобританией и Россией.

Сейчас администрация избранного президента старается "поскорее закрыть рты" всем несогласным. Отсюда – и планы демократов объявить импичмент прежнему лидеру страны, отметил политолог в интервью изданию "Украинга.ру".

При этом вице-президент США отказался отстранять Дональда Трампа от власти. Так Майкл Пенс ответил на требование представителя Конгресса Нэнси Пелоси о досрочной отставке главы Белого дома из-за неспособности исполнять должностные обязанности.