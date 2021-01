Группа спецназа военно-морских сил Греции провела демонстративную высадку на российское грузовое судно "Адлер", где устроила обыск на предмет военного груза на борту. Операция прошла в Средиземном море.

Согласно приведенным данным, военный корабль греческих ВМС на протяжении некоторого времени преследовал "Адлер", после чего на борт российского судна высадился отряд подразделения спецназа Греции, который полагал, что в пределах корабля находится вооружение, которое российская сторона могла переправлять в Ливию, пишут СМИ (в настоящее время действует оружейное эмбарго ООН на поставки военной техники и оружия в североафриканское государство – прим. Ред.).

Экипаж "Адлера" пошел навстречу подразделению греческого спецназа, предоставив право на проверку судна. Тем не менее, специалисты утверждают, что российская сторона может также приступить к аналогичным действиям, начав проверку бортов НАТО, следующих в сторону Ливии.

Как отмечает Avia.pro, на борту судна отсутствовали запрещенные и подозрительные предметы.

#Irini flagship, #Adrias of @NavyGR, did the 63th friendly visit of the Operation to a merchant vessel, the cooperative Adler. #OpIrini works together with the shipping companies to free #CentralMed from illicit traffics. We are #StrongerTogether. #Irini4Peace #Irini4libya pic.twitter.com/sGclj4ySPq