Спецназ НАТО высадился на российский грузовой корабль - СМИ

Спецназ НАТО высадился на российский грузовой корабль - СМИ
Фото: Petar Petrov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Отряд альянса устроил проверку на борту

Группа спецназа военно-морских сил Греции провела демонстративную высадку на российское грузовое судно "Адлер", где устроила обыск на предмет военного груза на борту. Операция прошла в Средиземном море.

Согласно приведенным данным, военный корабль греческих ВМС на протяжении некоторого времени преследовал "Адлер", после чего на борт российского судна высадился отряд подразделения спецназа Греции, который полагал, что в пределах корабля находится вооружение, которое российская сторона могла переправлять в Ливию, пишут СМИ (в настоящее время действует оружейное эмбарго ООН на поставки военной техники и оружия в североафриканское государство – прим. Ред.).

Экипаж "Адлера" пошел навстречу подразделению греческого спецназа, предоставив право на проверку судна. Тем не менее, специалисты утверждают, что российская сторона может также приступить к аналогичным действиям, начав проверку бортов НАТО, следующих в сторону Ливии.

Как отмечает Avia.pro, на борту судна отсутствовали запрещенные и подозрительные предметы.

Ранее группа быстрого реагирования НАТО проследовала за трубоукладчиком "Фортуна", которая занимается прокладкой газовой магистрали "Северный поток -2" в водах Балтийского моря. 

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Совсем Россию ни в грош не ставят. Провокация за провокацией.
ГостьВадим
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Греки паршивцы! Только и ждут как нас предать. Болгары,Греки,Словаки и <цензура>.: все православный люд!!! Непостежимо !
Гость
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На такое реагировать надо, аналогично, а <цензура>-й этих топить надо судами сопровождения. Это война.
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