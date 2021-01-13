Пентагон намерен выдать оружие солдатам Нацгвардии перед инаугурацией Байдена

Пентагон намерен выдать оружие солдатам Нацгвардии перед инаугурацией Байдена
Джо Байден. Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Минобороны расставит бойцов на подступах к Капитолию

Национальная гвардия Соединенных Штатов займется вопросом безопасности во время предстоящей инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, которая должна пройти 20 января. Соответствующее заявление сделали источники Министерства обороны США в интервью газете The New York Times.

По информации издания, командующий сухопутными войсками США Райан Маккарти принял соответствующее решение из-за прошедших в Капитолии беспорядков, а также просьбы спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая обратилась к военному ведомству с призывом усилить меры безопасности во время церемонии.

Как отмечает The New York Times, бойцов Нацгварии вооружат огнестрельным оружием – речь идет о тех подразделениях, которые будут следить за окружающей обстановкой на подступах к зданию Капитолия.

Один из источников Пентагона также сообщил, что правоохранительные органы рассматривают и вариант сценария, при котором вооруженные группы совершат попытку атаковать высокопоставленных чиновников.

"При таком варианте "самолеты-смертники" могут попытаться проникнуть в ограниченное воздушное пространство столицы. Удаленно управляемые дроны можно использовать для атаки на толпу", – пишут журналисты NYT.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс отказался от досрочного импичмента Трампа.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Э э э, бухал солдат, слеза катилась, играл трофейный патефон, а на груди его светилась медаль за город Вашингтон!
1
новости партнеров
По теме

Пешка США против России: Санду отправилась к Зеленскому по указке Запада

Визит президента Молдавии в Киев - это стратегический ход

Американцы собираются снова ударить по "Северному потоку - 2"

Администрация Трампа планирует финальный раунд карательных мер перед уходом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей