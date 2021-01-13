Минобороны расставит бойцов на подступах к Капитолию

Национальная гвардия Соединенных Штатов займется вопросом безопасности во время предстоящей инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, которая должна пройти 20 января. Соответствующее заявление сделали источники Министерства обороны США в интервью газете The New York Times.

По информации издания, командующий сухопутными войсками США Райан Маккарти принял соответствующее решение из-за прошедших в Капитолии беспорядков, а также просьбы спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая обратилась к военному ведомству с призывом усилить меры безопасности во время церемонии.

Как отмечает The New York Times, бойцов Нацгварии вооружат огнестрельным оружием – речь идет о тех подразделениях, которые будут следить за окружающей обстановкой на подступах к зданию Капитолия.

Один из источников Пентагона также сообщил, что правоохранительные органы рассматривают и вариант сценария, при котором вооруженные группы совершат попытку атаковать высокопоставленных чиновников.

"При таком варианте "самолеты-смертники" могут попытаться проникнуть в ограниченное воздушное пространство столицы. Удаленно управляемые дроны можно использовать для атаки на толпу", – пишут журналисты NYT.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс отказался от досрочного импичмента Трампа.