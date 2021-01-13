Возможен беспредел: эксперт оценил операцию НАТО на российском корабле

Возможен беспредел: эксперт оценил операцию НАТО на российском корабле
Фото: Giannis Papanikos/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ситуацию предстоит изучить специалистам

Законность операции НАТО в отношении российского сухогруза "Адлер" в Средиземном море зависит от ряда факторов. На это обратил внимание руководитель Центра политического анализа Павел Данилин.

По его словам, в первую очередь нужно понимать, на каком расстоянии от берегов Греции ее спецназ преследовал российский корабль. Если это было в пределах территориальных вод республики, то досмотр был правомерен, если в нейтральных водах, то нет. Важно также знать, как именно действовали греческие военные.

"Может быть, что действительно какой-то беспредел, а может быть, обычная досмотровая операция",

пояснил Данилин в эфире РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что спецназ ВМС Греции, являющейся членом НАТО, высадился на палубу российского грузового судна "Адлер", заподозрив его в запрещенных поставках оружия в Ливию. Экипаж корабля не стал препятствовать проверке. Обыск подтвердил, что ничего запрещенного "Адлер" не перевозил.

Пресс-служба европейской миссии EUNAVFOR Med сообщила в "Твиттере", что это был "дружеский визит" в рамках операции по контролю за эмбарго на поставки оружия в зону ливийского конфликта.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Чисто из принципа помочь по дружески врагам греции? Слегка так, чуть чуть, незаметненько :-). Уроды. Ответить надо.
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