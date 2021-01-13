Мероприятие пришлось сдвинуть

Названа дата послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Однако пока она не точная, только предполагаемая.

Это может произойти в середине февраля, рассказал РИА "Новости" источник в парламенте.

Ранее стало известно о переносе выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Предполагали, что мероприятие состоится в начале 2021 года.

В ушедшем году президент обращался к Федеральному собранию с посланием 15 января. Тогда глава государства предложил немало мер для улучшения демографической и социальной ситуации в стране, которые. по словам экспертов, дорого обойдутся казне.