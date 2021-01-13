Назван вероятный срок обращения Путина Федеральному собранию

Мероприятие пришлось сдвинуть

Названа дата послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Однако пока она не точная, только предполагаемая.

Это может произойти в середине февраля, рассказал РИА "Новости" источник в парламенте.

Ранее стало известно о переносе выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Предполагали, что мероприятие состоится в начале 2021 года.

В ушедшем году президент обращался к Федеральному собранию с посланием 15 января. Тогда глава государства предложил немало мер для улучшения демографической и социальной ситуации в стране, которые. по словам экспертов, дорого обойдутся казне. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Пешка США против России: Санду отправилась к Зеленскому по указке Запада

Визит президента Молдавии в Киев - это стратегический ход

Американцы собираются снова ударить по "Северному потоку - 2"

Администрация Трампа планирует финальный раунд карательных мер перед уходом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей