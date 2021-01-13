В парламенте республики напомнили, что попытки вмешательства во внутренние дела России чреваты последствиями

Намерения Лондона провести "реинтеграцию" Крыма для его возвращения под контроль Украины будут пресечены российской стороной. Попытка нарушения территориальной целостности РФ грозит необратимыми последствиями, сообщил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Согласно приведенным данным, ранее на официальном портале кабмина Великобритании опубликовали законопроект, в соответствии с которым британская дипмиссия займется на Украине финансированием программы по "реинтеграции" полуострова.

Крымский парламентарий отметил, что органы государственной власти в России не потерпят попыток вмешательства во внутренние дела РФ. А смягчение политики Лондона в отношении полуострова в виде готовности финансирования проектов для украинской стороны является "подачкой с барского плеча".

Гемпель также отметил, что с 2014 года Запад продолжает заниматься мифотворчеством и фантазиями о нарушениях прав человека в Крыму и "аннексии" полуострова. Тем не менее, никто из западных представителей не решился на личное посещение региона, чтобы узнать мнение местных жителей.

Парламентарий добавил, что республика готова поделиться опытом своего развития и общего межнационального согласия, передает РИА Новости.

Ранее Гемпель прокомментировал приглашение главы украинского МИД Дмитрия Кулебы на участие в саммите по "возвращению" Крыма.