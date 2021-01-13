Мишустин уволил троих чиновников из правительственного аппарата

Глава кабмина продолжает проводить сокращения в рамках реформы управления

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин принял решение об увольнении трех чиновников, занимавших пост заместителей министерств. Соответствующее решение обнародовано на портале правовой информации госорганов.

Согласно приведенным данным, премьер-министр освободил от должности замглавы Минприроды Константина Румянцева, замглавы Минтранса Юрия Цветкова и Александра Крутикова, занимавшего должность заместителя главы Министерства по развитию Дальнего Востока.

Все три распоряжения правительства РФ опубликованы 13 января.

Напомним, ранее глава кабмина принял решение об оптимизации правительственного аппарата, которое предполагает массовое упразднение постов и проведение увольнений.

Егор МАЛКОВ

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