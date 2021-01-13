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Власти Украины всеми возможными способами пытаются включить США в переговорный процесс по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Кроме того, официальный Киев постоянно обвиняет Москву в якобы затягивании очередной встречи лидеров "нормандской четверки". Это следует из интервью главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы местному "Обозревателю".
Министр отметил, что для привлечения к нормандскому формату Соединенных Штатов и Великобритании необходимо согласие всех его участников. Однако считает правильным решать проблемы по мере их поступления.
"Безусловно, еще более активная вовлеченность США в вопрос прекращения российской агрессии и деоккупации наших территорий будет очень полезной и эффективной. А вот в каком именно формате она может происходить – это вопрос дипломатии", – заявил пан Кулеба.
В Киеве настаивают на проведении нового саммита глав государств "нормандской четверки", все делают для этого, работают, а вот Москва, утверждает министр, этому препятствует.
"Есть готовность во Франции и Германии, но Россия, по состоянию на сейчас, ведет переговоры в таком стиле, чтобы эта встреча откладывалась", – пожаловался шеф украинской дипломатии.
Напомним, накануне в Берлине состоялся очный диалог
советников лидеров "четверки", однако никаких решений ни по одному из пунктов переговоров достигнуто не было.
Представитель от РФ Дмитрий Козак так прямо и сообщил: "К сожалению, похвастаться нечем". И назвал беседу "бурной", передает РИА "Новости".
По его словам, собравшиеся обменялись мнениями по всем принципиальным вопросам реализации минских соглашений и итогов саммита в Париже в 2019 году. Беседовали делегаты около шести часов.
В течение ближайших двух недель должен состояться очередной раунд переговоров советников, возможно, в режиме онлайн и с представителей МИД четырех стран, добавилзамруководителя администрации президента России.
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