Порошенко ищет способы попасть на инаугурацию Байдена – СМИ

Порошенко ищет способы попасть на инаугурацию Байдена – СМИ
Джо Байден. Фото: Andy Martin Jr./ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Раньше пригласительные можно было купить, но в этот раз желающих присутствовать на церемонии больше, чем мест

Представлять Украину на инаугурации нового президента США Джозефа Байдена будет посол Киева в Вашингтоне Владимир Ельченко. Однако бывший глава Незалежной Петр Порошенко не теряет надежды попасть на церемонию. По данным СМИ, он потратил уже немалые деньги, чтобы приблизиться к старому знакомцу.

"Порошенко едет с женой. Сопровождать их будут точно Цеголко (– пресс-секретарь Порошенко) и Елисеев (– бывший замглавы президентской администрации)",

пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в окружении экс-президента. Он не уточнил, откуда у Порошенко пригласительные билеты, но подчеркнул, что экс-лидер Незалежной будет присутствовать на церемонии принесения клятвы новым президентом США, а затем примет участие в других мероприятиях, приуроченных к инаугурации.

По некоторым данным, Порошенко уже забронировал частный самолет для полета в США. При этом желание приблизиться к новой администрации Белого дома обошлось ему весьма дорого, передает ИА NewsFront.

Впрочем, есть мнение, что приглашения у Порошенко как раз-таки еще нет, но он не теряет надежды получить его любым способом.

"Порошенко предпринимает усилия, чтобы попасть на инаугурацию Байдена. Своим лоббистам в США с этой целью уже перечислены немалые средства",

сообщается в телеграм-канале "цибуля". Там же отмечается, что действующий президент Украины Владимир Зеленский уже вряд ли полетит в Вашингтон, поскольку до мероприятия осталось мало времени, и раз приглашение на инагурацию ему не поступило, то уже и не придет.

Избранный президент США Джо Байден должен вступить в должность 20 января 2021 года. Обычно на это мероприятие приглашаются десятки тысяч гостей, поэтому входные билеты можно купить даже у спекулянтов в интернете. Но в этом году из-за пандемии коронавируса количество приглашенных серьезно сократили, а из-за усиления безопасности после атаки сторонников Дональда Трампа на Капитолий попасть на мероприятие станет еще сложнее.

От России на инаугурацию Байдена отправится посол Анатолий Антонов.

Николай ВИКТОРОВ

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