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Москва никогда не предлагала передать под управление Баку семи районов Нагорного Карабаха "за просто так", Россия соблюдает статус территории. Об этом заявил сопредседатель в Минской группе ОБСЕ МИД РФ Игорь Попов.
Так он отреагировал на статью премьер-министра Армении Никола Пашиняна под заголовком "Истоки 44-дневной войны", в которой, в частности, говорится о желании Москвы
отдать Баку семь районов НКР без определения статуса непризнанной республики. Сама публикация вышла еще 4 января. В ней Пашинян описывает предложения РФ от 2015 года, представленные Еревану через год.
"Утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов "за просто так", забыть про статус и успокоиться, – не соответствует действительности", – заметил Попов в своем ответе Пашиняну, опубликованном на сайте МИР РФ.
По его мнению, что премьер Армении под российскими предложениями подразумевает план поэтапного урегулирования конфликта в Карабахе, последнюю редакцию которого сопредседатели Минской группы ОБСЕ передали сторонам противостояния в июне 2019-го.
На Смоленской площади подчеркнули, что согласно данному проекту действительно предполагалось возвращение Баку на первом этапе пяти районов, а на втором – двух, однако в увязке с определением статуса НКР. Он же должен был быть установлен после проведения всенародного голосования жителей региона под эгидой ООН или ОБСЕ, добавил Попов.
Напомним, ожесточенные боестолкновения в Карабахе возобновились в сентябре 2020 г. Они были прекращены в результате подписания трехсторонних соглашений президентом России Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. На линию соприкосновения воюющих сторон согласно документам введены российские миротворцы, также под контроль Баку взяты три района НКР – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.
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