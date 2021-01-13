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С приходом в Белый дом избранный президент США Джо Байден вполне вероятно запланирует встречу с беглой оппозиционеркой Светланой Тихановской и не исключено, что наложит санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. С таким прогнозом выступил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию "Украина.ру".
По его мнению, при новом хозяине Овального кабинета бацьке придется отказаться от многовекторности внешнеполитического курса Республики, поскольку подружиться с демократом он не сможет. Эксперт напомнил, что перед уходом пока действующего американского лидера Дональда Трампа Александр Григорьевич попытался форсировать сближение с Вашингтоном в части назначения посла США в Минск.
Однако в настоящий момент стабилизировать отношения со Штатами будет сложнее, а санкционное давление лишь усилится, считает специалист.
"Это может подтолкнуть Белоруссию к более серьезной интеграции с Российской Федерацией и, что важнее, к реформам", – предположил Абзалов.
Политолог уверен, что бацьке придется принимать стратегические решения с перспективой на будущее.
"То есть проводить реформы, расширять парламентское поле и перестать сидеть на двух стульях, потому что второго стула уже нет", – резюмировал он.
В своем недавнем интервью
программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" Лукашенко затронул тему взаимоотношений Минска с Вашингтоном, отметив, что Белоруссия хочет и будет выстраивать диалог со Штатами. На уточняющий вопрос журналиста, а хотят ли этого американские власти, бацька ответил прямолинейно: "Не хотят, так захотят".
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