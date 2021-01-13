Капитолий заполонили сотни военных из-за импичмента Трампа - фото

Капитолий заполонили сотни военных из-за импичмента Трампа - фото
Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Американские конгрессмены пытаются наказать главу государства за насилие 6 января

Сотни бойцов Нацгвардии США заполонили коридоры Капитолия, где сейчас сенаторы рассматривают вопрос об импичменте действующего президента Дональда Трампа. В соцсетях появились фотографии спящих на полу в коридорах и на лестницах военнослужащих. Причем некоторые из них расположились на бивуак прямо под боком у Линкольна.

Судя по всему, американские власти испугались штурма трампистов, которые те осуществили 6 января.


"В то время как некоторые члены Палаты представителей Республиканской партии жалуются на необходимость проходить через металлодетекторы, солдаты Национальной гвардии провели ночь на мраморных полах Капитолия", – пишет в "Твиттер" журналист The Washington Post Грег Миллер.


Подборку снимков лежащих вповалку бойцов собрал телеграм-канал Mash.

"Атмосфера в здании Конгресса США – сейчас идет заседание по импичменту Трампа, товарищей сенаторов охраняют", – подписали пост авторы.

"Подкрепление прибыло в Капитолий в преддверии сегодняшнего голосования по импичменту и на неделю инаугурации. Пока все тихо", – делится в соцсети увиденным обозреватель The Hill Скотт Вонг.

По одному из опубликованных им видео можно понять, что военные охраняют здание Капитолия по всему периметру. Кроме Вонг задается вопросом: "А еще мы можем раздобыть кому-нибудь из этих ребят койки?"


В настоящий момент Палата представителей конгресса только приступила к обсуждению инициативы Демпартии, предлагающей за неделю до окончания президентского срока Трампа, подвергнуть его процедуре импичмента за прошедшее в здании Капитолия насилие.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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