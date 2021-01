Сотни бойцов Нацгвардии США заполонили коридоры Капитолия, где сейчас сенаторы рассматривают вопрос об импичменте действующего президента Дональда Трампа. В соцсетях появились фотографии спящих на полу в коридорах и на лестницах военнослужащих. Причем некоторые из них расположились на бивуак прямо под боком у Линкольна.

Судя по всему, американские власти испугались штурма трампистов, которые те осуществили 6 января.

"В то время как некоторые члены Палаты представителей Республиканской партии жалуются на необходимость проходить через металлодетекторы, солдаты Национальной гвардии провели ночь на мраморных полах Капитолия", – пишет в "Твиттер" журналист The Washington Post Грег Миллер.

While some GOP House members complain about having to walk through metal detectors, National Guard troops spent night sleeping on marble floors of the Capitol. pic.twitter.com/7odvIkoBOQ

Подборку снимков лежащих вповалку бойцов собрал телеграм-канал Mash.

"Атмосфера в здании Конгресса США – сейчас идет заседание по импичменту Трампа, товарищей сенаторов охраняют", – подписали пост авторы.

"Подкрепление прибыло в Капитолий в преддверии сегодняшнего голосования по импичменту и на неделю инаугурации. Пока все тихо", – делится в соцсети увиденным обозреватель The Hill Скотт Вонг.

Reinforcements have arrived in the Capitol ahead of today’s impeachment vote and for inauguration week. All quiet for now.



Photos by my colleague Mike Lillis/The Hill pic.twitter.com/eT6FWqsSmd