Палата представителей США одобрила импичмент Трампа

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Итоговое голосование ожидается через несколько часов

Палата представителей США провела процедурное голосование по импичменту действующему президенту Дональду Трампу. За проголосовали 221 человек, против – 203.

Как передает РИА "Новости", теперь будут идти двухчасовые дебаты по резолюции. Итоговое голосование по импичменту состоится ближе к полуночи по Москве. 

Если этот орган власти США поддержит досрочное увольнение республиканца большинством голосов, то дело перейдет в Сенат. Однако непонятно, успеет ли верхняя палата Конгресса обсудить этот вопрос до 20 января, когда состоится инаугурация Джо Байдена. 

Как напоминает "Пятый канал", Трамп счел, что импичмент – это продолжение охоты на ведьм, которую Байдену будут припоминать все его президентство. 

Полина ИВАНОВА

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