Досрочные выборы президента на Украине: политолог назвал условия для ухода Зеленского

Досрочные выборы президента на Украине: политолог назвал условия для ухода Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com\www.globallookpress.com
Специалист оценил шансы госпереворота в стране

Политолог Кость Бондаренко заявил, что для свержения президента Владимира Зеленского нужно выполнить два условия. Во-первых, чтобы украинский лидер досрочно покинул свой пост, необходимо, чтобы за его отставку высказались три четверти депутатов Рады. Сейчас, по мнению Бондаренко, маловероятно, что такое количество желающих найдется.

Вторым условием эксперт назвал госпереворот. При этом произойти он должен с подачи "внешних игроков". Бондаренко при этом оценил, возможен ли сейчас новый майдан на Украине. По его словам, государственный переворот может быть санкционирован только американцами. Однако сегодня, напомним, в США заняты решением собственных проблем с президентскими выборами. А остальные страны не заинтересованы в поддержке нового майдана, заявил политолог. Об этом пишет "Главред".

Ранее о Зеленском высказался его белорусский коллега Александр Лукашенко. Менторский тон лидера республики не понравился украинскому МИДу – Батьке сделали замечание.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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