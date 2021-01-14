Европейский суд по правам человека признал Крым российским

Европейский суд по правам человека признал Крым российским
Фото:Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Судьи в Страсбурге приняли решение по жалобе Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что с 27 февраля 2014 г.  Крым находится в российской юрисдикции. Об этом сообщает РИА "Новости" в четверг, 14 января.

В Страсбургский суд ранее поступила жалоба Украины по поводу вхождения Крыма в состав России. В частности, в нем утверждается, что Москва "осуществила эффективный контроль" над Республикой Крым с 27 февраля 2014 года.

По решению судей, иск Киева может быть рассмотрен в ЕСПЧ частично. Так, вопрос о законности присоединения Крыма к РФ с точки зрения международного права в рамках ЕСПЧ рассматриваться не будет.

Кроме того, суд счел недоказанными обвинения украинской стороны против РФ о запугивании иностранных журналистов, убийстве мирных граждан, дискриминации этнических украинцев, незаконном изъятии имущества украинских военнослужащих и т.п., сообщает пресс-служба Минюста РФ.

В то же время, в сообщении ЕСПЧ отмечается, что суду предстоит решить, была ли представленная Украиной "схема нарушений Россией прав человека в Крыму в период с 27 февраля 2014 г. по 26 августа 2015 г. допустимой".

Жители Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России на референдуме в марте 2014 г. после госпереворота в Киеве, когда к власти на Украине пришел Петр Порошенко.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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Это не нож в спину, это огромный причиндал из магазина квартала красных фонарей ниже спины и по самые гланды. Хотели Европу! Нате.
Гость
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Опять скакунам нож в спину. Что они ни делают не идут дела, видно, в украине их мама родила.
Гость
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и кастрюли чей-то крышками тут не гремят
Гость
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От это кастрюлеголовых нахлобучили! Аж на сердце тепло стало!
Гость
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Какелы-бандеры-оун-правосексы и остальные пидъры строем идут на хъй! Хрюкая и прыгая! Кастрюли не забываем!
Гость
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URA!!!!!!!!!
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